İşte tüm dünyada en çok kullanılan Windows Phone telefon!

AdDuplex, Windows Phone geliştiricilerinin uygulamalarını ücretsiz olarak çapraz tanıtımına yardımcı olan bir şirkettir. Günlük olarak 30 milyondan fazla reklam yayınlanan AdDuplex, Windows Phone ile ilgili bol miktarda veri öğrenebilecek bir konumdadır. Örneğin, AdDuplex'e göre, Windows Phone 8.1 çalıştıran telefonların % 73,8'lik bir paya sahip olduğu biliniyor. Windows 10 Mobile telefonlar, halen kullanılmakta olan Windows Phone cihazların % 20.9'unu oluşturuyor ve Windows Phone 8'i (% 7.1) ve Windows Phone 7.x'i (% 1.2) ile çalışan telefonlar listenin geri kalan kısmını dolduracak şekilde yerleştirilmiş.

Peki şu anda hangi Windows Phone en çok kullanılan modeldir? Küresel piyasanın % 13'ü ile Microsoft Lumia 535, ardından Microsoft Lumia 640 % 10.2 payıyla listenin başında yer alıyorlar. Ocak 2016'da % 12.9'luk dilimi ile birinci sırayı alan Windows Mobile ile Lumia 520 pastasının % 7.8'lik payıyla dördüncü sıraya geriledi.

11 Temmuz'da Microsoft, "Windows Phone 8.1 kullanıcılarının artık yeni güvenlik güncelleştirmelerini, güvenlikle ilgili olmayan düzeltmeleri, ücretsiz desteklenen destek seçeneklerini veya Microsoft'tan çevrimiçi teknik içerik güncelleştirmeleri almaya uygun olmadığını" belirtti ve Windows Phone desteğini sonlandırdı.

İlginçtir ki, aşağıdaki şemada da görebileceğiniz gibi yaygın kullanılan Windows Phone telefonlarının tümü Windows 10 Mobile Fall Creators güncelleştirmesini almayı planlamadı. Ve bu, daha çok Windows Phone kullanıcılarının çok yakında iOS veya Android'e geçeceği anlamına geliyor.