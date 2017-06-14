İşte tüm renkleri ile Galaxy Note 8!

2017 yılının ilk yarısı bitti ve bu zamana kadar bir sürü büyük akıllı telefon tanıtımı gördük. Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 +, LG G6, Xperia XZ Premium ve HTC U11 gibi yüksek özelliklere sahip amiral gemisi akıllı telefonlar resmen ilan edildi. Apple iPhone 7s, iPhone 8, Google Pixel 2, LG V30 ve tabii ki Galaxy Note 8'i de görmeyi beklediğimizden, yılın ikinci yarısı da oldukça cazip görünüyor.

Samsung’un sıradaki amiral gemisi phablet telefonu hakkında bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Donanım özellikleri, tasarım ve benzersiz özellikleri gibi Galaxy Note 8 ile ilgili çok şey duyduk. Bununla birlikte, telefonun neye benzeyeceğini gösteren render ve konsept tasarımlar da gelmeye devam ediyor.

Bunların en yenisi Benjamin Geskin tarafından oluşturuldu ve yaklaşan muhtemelen çift kamera Note 8'in iki olası varyantını gösteriyor. Note 8'in Galaxy S8 ve S8+'a çok benzemesi bekleniyor ancak, daha fazla özellik ve tabii ki bir S Pen olacak. Söylentiler ikiye ayrılıyor. Bunlardan biri arkada parmak izi tarayıcı, diğeri ise ekranda parmak izi tarayıcı içeriyor.

Benjamin Geskin her ikisini de gösteren konsept tasarımlarını yayınladı. Aşağıda ve sonraki sayfalarda, Galaxy Note 8’in parmak izi tarayıcı ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile nasıl görüneceğini gösteren konsept tasarımları inceleyebilirsiniz.