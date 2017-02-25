İşte tüm renkleri ile LG G6!

LG’nin, MWC 2017'deki LG G6 tanıtım etkinliğini başlatmasına sadece iki gün kala, yeni amiral gemisine ait sızdırılan fotoğraflar sayesinde telefonun tasarımı kesinleşti.

Şirket, yarın yeni LG G6’yı resmen ilan edecek ve popüler sızıntı kaynağı Evan Blass, telefonun çeşitli renk versiyonlarına ait en net görüntüsünü yayınladı.

Aşağıda inceleyebileceğiniz yeni sızdırılan görüntü, mistik beyaz, astro siyah ve buz platini olmak üzere üç farklı renkte LG G6 modelini sunuyor . Bu üç LG G6 renk versiyonunun var olduğunu biliyorduk ancak, hepsini tek bir yerde gösteren bir görüntüye bakabilmeniz kesinlikle güzel.

Evan Blass'ın (@evleaks) Twitter'da yayınladığı yeni görüntü, resmi olmasa da, LG G6'nın öncekinden çok farklı olduğu gerçeğini yeniden doğrulaması olarak görülebilir. Yeniliklerin yanı sıra yeni LG amiral gemisi telefonu, yuvarlatılmış köşeleri, suya dayanıklı bir metal gövde ve çıkıntı yapmayan çift arka kamera ile geniş 5.7 inçlik FullVision ekran sunuyor. Ayrıca modüler olmadığını da belirtelim.