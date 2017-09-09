İşte uzay battaniyesi!

Uzaya ilk nesne yollandığından beri 68 yıl geçti. Bu kadar zaman içinde Dünya'nın çevresini uzay gemileri, istasyonlar ve uydularla doldurmayı başardık. NASA'nın tahminlerine göre gezegenimizin çevresinde yaklaşık 500 bin insan yapımı obje var. Bunların hepsi uydu değil tabi ki, çok büyük bölümü uzay çöpü diye adlandırılan türden nesneler. Artık bu çöplerin yeni atılacak uydulara ve uzay araçlarına zararlı olmaya başladığı bir dönemdeyiz.

Uzay çöplerinin temizliği için birçok fikir ortaya atıldı ama henüz içlerinden başarılı olan çıkmadı. En son fikir ise yörüngeye ileri teknoloji ürünü, battaniye benzeri bir araç yollamak ve çöpleri buna sarıp ardından atmosfere çekerek yok etmek. Bu araç 0,2 metrekare genişlikte ve 10 mikron kalınlıkta olacak. Esnek bir plastikten imal edilecek aracın dört köşesinde birer küçük roket bulunacak.

Araç yörüngede bir uzay aracı tarafından boşluğa bırakılacak. Minik roketleri ile bir uzay çöp parçasına yaklaşıp, onu saracak şekilde pozisyon alacak. Çöpü sardıktan sonra da yine minik roketleri ile Dünya atmosferine doğru itiş sağlayacak. Atmosfere bu teknolojik örtü ile giren çöp ise, sürtünme sayesinde yokolup etrafa zarar veremeyecek. NASA'nın verdiği bilgiye göre, yörüngede kalmış bir vida bile, bir uzay aracına ölümcül zarar verebilir. Çünkü uzay çöplerinin çoğunluğunun saatte 28 bin kilometre hızla hareket ettiği hesaplanmış.