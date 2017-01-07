İşte Volkswagen ve Ford'un sesli asistanı!

Amazon’un sesli asistanı Alexa, çoğunlukla kablosuz hoparlörlerde yaşıyordu ancak, şu an akıllı telefonlara geçiyor. Huawei Mate 9 bunun ilk örneği diyebiliriz. Bunun yanısıra sesli asistan, otomobil alanında da kullanılmaya başlandı.

Volkswagen, CES 2017’de düzenlediği etkinlikte, sürüş odaklı işlevsellik sağlamak amacı ile Alexa’yı gelecekteki otomobillerine entegre ettiğini açıkladı. Aracın baş ünitesine eklenen bir dokunma ile konuşma arabirimi sayesinde sürücüler, akıllı ev özelliklerini değiştirme, müzik dinleme ve bildirimleri ayarlama gibi işlemleri yapabilecek.

Alexa ayrıca araç sahiplerinin yakıt ve sıvı seviyelerini kontrol etmelerine, yedek parçaları sipariş etmelerine, yol tarifleri göndermelerine ve diğer uygun malzemeleri düzenlemelerine izin verecek.

Volkswagen ve Amazon, ileriki zamanlarda araç içi Alexa entegrasyonu hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak. Alexa ile entegre olan tek Alman otomobil üreticisi Volkswagen değil. Ford, akıllı ev özelliklerini, arama ve gezinme sorgularını ve sesli kitapları dinlemek, müzik dinlemek ve alışveriş yapmak gibi Amazon işlevselliğini sağlayan tüm özellikleri ekleyecek. Açıkçası, Alexa'da bir sürücünün yardımcısı olarak bol miktarda potansiyel var.