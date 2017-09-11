İşte Xiaomi Mi Note 3'ün tüm özellikleri ve görüntüleri!

Xiaomi, Mi MIX 2 ile birlikte Çin'deki Note serisinde şirketin en son akıllı telefonu olan Mi Note 3'ü de resmen duyurdu. Sekiz çekirdekli Snapdragon 660 Mobil Platform tarafından desteklenen telefon, 5.5 inçlik bir 1080p ekrana ve Mi 6'ya benzer şekilde 2x optik zumlu ve portre modlu 12 megapiksel çift arka kameralara sahip. Ancak, bu model 16 megapiksel ön kamera ile geldi.

Telefon ayrıca, önde bir parmak izi algılayıcı ve yüz kilidini de destekliyor. Alüminyum çerçeve ile eğimli bir cam gövdeye sahip Mi Note 3, stereo hoparlörlere ve Qualcomm Hızlı Şarj 3.0 desteği ile 3500mAh'lik bir pil ile geliyor.

Xiaomi Mi Note 3 özellikleri

5.5 inç (1920 × 1080 piksel) 550 nits parlaklık,% 94.4 NTSC renk gamutu, 1500: 1 kontrast oranıyla birlikte Full HD ekran

Adreno 512 GPU'lu sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm Mobil Platform (Dörtlü 2.2GHz Kryo 260 + Dörtlü 1.8GHz Kryo 260 İşlemci)

64GB / 128GB (eMMC 5.1) dahili belleğe sahip 6GB LPDDR4x RAM

Android 7.1 (Nougat) ile MIUI 9

Çift SIM (nano + nano)

1.25μm piksel boyutu, f / 1.8 diyafram, çift tonlu LED flaş, 4 eksenli OIS, 4K video kaydı, 1.0 μm piksel boyutlu ikincil 12MP kamera, 52mm portre lens, f/2.6 diyafram ile 12MP arka kamera

2μm piksel boyutu ile 16MP ön kamera

Parmak izi sensörü, Kızılötesi algılayıcı

Stereo hoparlörler

Boyutlar: 152.6 × 73.95 × 7.6 mm; Ağırlık: 163g

4G LTE, WiFi 802.11ac çift bantlı (2 × 2 MU-MIMO), Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C

Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj ile 3500mAh (tipik) / 3400mAh (minimum) batarya

Xiaomi Mi Note 3, 64GB depolama modeli ile 6GB RAM ve 128GB depolama sürümü 2899 yuan, 6GB RAM için 2499 yuan fiyat etiketine sahip.