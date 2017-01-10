İşte Yahoo'nun yeni adı!

Yahoo'nun yeni adı ne olacak? Marissa Mayer, Yahoo'da kalacak mı? İşte tüm cevaplar!

10/01/2017 11:00

2012 yılında Yahoo'nun eski CEO'su Scott Thompson'ın sahte diploma göstermesinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmiş ve daha sonra Google'ın Local, Maps ve Location hizmetlerinden sorumlu olan Marissa Mayer, Yahoo'nun beşinci kadın CEO'su olarak atanmıştı.

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Ancak dört yıldır CEO’luk yapan Marissa Mayer, kötü durumdayken başına geçtiği Yahoo’yu kurtaramadı. Mayer’in başkanlığında şirkette belirli yükselme gerçekleşse de, ayakta durması için yeterli olmadı. Durum böyle olunca daha önce de birçok büyük şirket tarafından satın alınmak isteyen Yahoo, en sonunda 4.8 milyar dolara, ABD'nin en güçlü operatörlerinden biri olan Verizon'a satıldı.

Yahoo'nun satılmayan (Alibaba'nın %15 hissesi ve Yahoo Japan'ın %35.5 hissesi) geri kalan kısmı 'Altaba' olarak yeniden adlandırılıyor. Bu isim, şirket tarafından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yapılan bir dosyalama ile ortaya çıkarıldı.

Dava ayrıca, beş üye dışında (Tor Braham, Eric Brandt, Catherine Friedman, Thomas McInerney ve Jeffrey Smith) CEO'nun Marissa Mayer'in de aralarında yer aldığı tüm Yahoo çalışanlarının istifa edeceğini ortaya koyuyor. Bu konuda resmi bir onay bulunmamasına rağmen, raporlar Mayer'in Yahoo'nun Verizon'daki entegrasyonunda rol alabileceğini söylüyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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