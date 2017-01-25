İşte yeni Android sürümünün tanıtılacağı tarih!

Google, her yıl Google I/O etkinliğinde geliştiriciler ile beraber olup yeni ürün ve yazılımlarını tanıtıyor. Son yıllarda Android etkinliğine dönen Google I/O etkinliğinin bu yıl ne zaman gerçekleşeceği ilginç bir yöntem ile açıklandı. Google I/O 2017 etkinliği için Google, Twitter hesabından bulmacalı bir Tweet attı.

Google'ın attığı bulmacılı Tweet'in çözülmesinin ardından Google I/O 2017'nin tarihi ortaya çıktı. Bulmaca sonucuna göre Google I/O 2017, 17-18-19 Mayıs tarihinde California Mountain View'daki Google'ın arka bahçesindeki Shoreline Amfitiyatrosunda gerçekleşecek.

Yeni Android sürümü geliyor!

Google I/O 2017 etkinliğinde yeni Android sürümünün açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni Android sürümü için henüz bir bilgi bulunmuyor. Tahminlerimize göre Nougat ismi ile devam edilecek ancak sürüm numarası 7.2'ye yükselip yeni özellikler sisteme eklenecek.

Bu etkinlikte Google'ın yazılım dışında yeni ürünlerini de tanıtması bekleniyor. Bakalım yeni Pixel telefonu bu etkinlikte duyurulacak mı?