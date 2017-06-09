İşte yeni Tesla Model 3'ün yollardaki canlı görüntüleri!

Tesla için yeni bir dönüm noktası başlıyor. Şirketin merakla beklenen elektrikli otomobili Model 3’ün üretimi temmuz ayından itibaren başlıyor. Ve Tesla'nın eksik üretim tarihlerine ilişkin bir sicili olsa da şirket, seri üretimin önümüzdeki ay içinde zamanında başlayacağını öne sürdü. Dahası, Tesla hala Model 3 teslimatlarının yılsonundan önce erken rezervasyon yaptıran sahiplerine gönderilmeye başlayacağını savunuyor.

Üretimin yaklaşması ile Tesla, Model 3 prototiplerinin yol testlerini hızlandırdı. Buna karşılık, yollarda Model 3 görme sıklığı son haftalarda belirgin şekilde arttı. Yalnızca son birkaç günde, James Bone'dan ilham alarak "007" yazan bir siyah Model 3 de dahil olmak üzere en azın üç farklı Model 3 görüldü.

İlk önce, Bay Area'da ve çevresinde açık yol üzerinde beyaz bir Model 3'ün yeni bir videosu var. Video yeni hiçbir şeyi ortaya koymuyor ancak, yine de çeşitli açılardan Model 3'ün net görüntülerini gösteriyor.

Daha sonra, Tesla'nın ana üssü çevresinde gezinen siyah bir Model 3'ün görüldüğü yerler var. Burada da aracın fotoğrafları çekildi.