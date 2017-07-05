İşte yeni yüzü ile yeni Nokia 3310!

Nokia 3310 (2017), görünüşte piyasaya dangasını vurmaya geliyor ve HMD, merakla beklenen telefona ilginin devam etmesi için uğraşıyor. Şirket, telefonun rengarenk yeni kasası ve ilginç perakende kutusu ile dikkatleri bir kez daha üstüne çekmeye çalışıyor.

Şimdiye kadar Nokia 3310 (2017), kulaklıklar ve şarj kablosunun hemen yanında normal bir kutuda satışa sunulmuştu. Nokia 3310 (2017), 59 dolara Avrupa'da satılıyor. Türkiye’de ise Hepsiburada.com yeni Nokia 3310'u resmi garanti desteği ile Türkiye'de tam 549 TL fiyata satışa sunmuş durumda.