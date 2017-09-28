İşte ZTE'nin çift ekranlı katlanabilir telefonu!

Birkaç hafta önce, tanıtımı yaklaşan bir akıllı telefon olan ZTE Axon Multy'nin katlanabilir bir tasarıma ve iki ekrana sahip olduğunu duymuştuk. Şimdi de sözde katlanabilir telefonun görüntüsü sızdırıldı.

Bu yeni ZTE Axon akıllı telefonun iki ekranının hem Full HD (1080 x 1920 piksel) hem de cihaz tamamen açık olduğunda, 1920 x 2160 piksellik 6.8 inç düz ekran alanı oluşturduğu söyleniyor. Açıkça görülebileceği gibi, iki ekranın kendisi katlanabilir değil ancak, menteşe sistemi sayesinde katlanabiliyor. İlginçtir, iki ekran aynı anda farklı uygulamalar gösterebilme özelliğine sahip olabilir, dolayısıyla (muhtemelen) üstün bir çoklu görev deneyimi yaşatabilir.

Sızıntı kaynağına göre, bu yeni akıllı telefon ZTE Axon M olarak tanıtılabilir. Ancak, bu ayın başlarında sızdırılan logo, Axon M değil, açık bir şekilde "Axon Multy" olarak okunuyor. Tabii ki de ZTE, cihazı tam anlamıyla duyurmadan önce ismi dilediği gibi değiştirme özgürlüğüne sahiptir.

Görebildiğimiz kadarıyla, Axon M / Axon Multy, uygun bir kalınlığa sahip ve iyi tasarlanmış görünüyor. Görünen 3.5 mm kulaklık girişi, telefonun 10 mm'nin altında olduğunu gösteriyor. Cihazın içinde Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 3120 mAh pil olduğu söyleniyor. Sonuç olarak, bu yeni Axon, yeni ve daha hızlı Snapdragon 835 ile güçlendirilmiş Samsung Galaxy S8 veya LG V30 gibi 2017 amiral gemileri yanında biraz zayıf kalacak.

ZTE Axon M / Axon Multy resmi olarak 16 Ekim'de tanıtılacak. ZTE, halihazırda bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.