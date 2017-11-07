İstenmeyen düşünceleri bastırmayı sağlayan kimyasal bulundu!

Bilim insanları, beynin hafıza bölümünde istenmeyen düşünceleri bastırmamızı sağlayan kilit öneme sahip bir kimyasal keşfetti.

07/11/2017 14:00

Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bir grup katılımcıya söz dizilerini ilişkilendirmeleri öğretildi. Çile/hamamböceği, yosun/kuzey gibi bağlantısız kelime çiftlerini ilişkilendiren katılımcılardan daha sonra kelime çiftinin ilki yeşil gösteriliyorsa eşini hatırlamaları, kırmızı ise eşini hatırlamaktan kaçınmaları istendi. Bu sırada katılımcılara, Fonskiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesi ve beyin kimyasını ölçen manyetik rezonans spektroskopisi yapıldı.

Katılımcıların düşüncelerini bastırmaya çalıştıklarında beyinlerinin kilit bölgelerinde neler yaşandığını görmek isteyen bilim adamları, bu yetinin, mesajların sinir hücreleri arasında geçişini sağlayan GABA kimyasalına bel bağladığını tespit etti. Cambridge Üniversitesi'nde görevli Dr. Taylor Schmitz ve Prof. Michael Anderson tarafından yürütülen çalışmada, beynin hafızayla bağlantılı bölümü hipokampusta GABA yoğunluğunun, kişinin istenmeyen düşünceleri ve anıları aklına getirmeme kabiliyetinin öngörülmesini sağladığı kaydedildi.

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Keşfin, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve hipokampusta hiperaktivetinin gözlendiği şizofreni gibi rahatsızlıklar konusunda uzun süredir cevaplanamayan bazı sorulara çözüm getirebileceği ifade edildi.

    Yazar: Berk İşçimen

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