JAY-Z'nin 4:44 albümü ücretsiz nasıl indirilir?

Geçtiğimiz yıllarda çevrimiçi müzik pazarında boy göstermek isteyen JAY-Z, TIDAL'ı satın almıştı. FLAC kalitesinde müzik stream hizmeti veren TIDAL, Spotify ve Apple Music karşısında pek tutunamamış ve bu yüzden toplamda 3 tane CEO eskitmişti.

TIDAL'ı ayakta tutmak isteyen JAY-Z, başta kendisi ve eşi Beyonce olmak üzere iş yaptığı yakın çevresinin bazı albümlerini sadece TIDAL'a özel olarak yayınlatmıştı. Bunlara geçen gün JAY-Z 4:44 albümü de eklendi.

JAY-Z'nin 4:44 albümü şimdilik sadece TIDAL'dan stream edilebiliyor. Ancak bu albüm Amerika'daki TIDAL kullanıcılarına ücretsiz olarak da sunuldu. Peki, TIDAL'dan resmi olarak JAY-Z 4:44 albümünü nasıl indireceksiniz? Bunun için ilk önce Amerika lokasyonu bir VPN hizmeti indirmeniz gerekiyor.

VPN uygulamasından lokasyonu Amerika seçtikten sonra buraya tıklayın. Açılan sayfada kod bölümü yer alacak. Buraya "Sprint" yazın ve doğrula butonuna basın. Bu işlemden sonra JAY-Z 4:44 albümünün FLAC veya MP3 formatında yasal olarak indirmeye başlayabilirsiniz.