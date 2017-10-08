Jeep 650.000 araçı geri çağırdı!

Ulusal Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, çağrılan araçların olası bir su sızıntısı ile fren servoları korozyona yani oksitlenme veya aşınmaya uğrayabilir ve bu fren performansları ciddi anlamda düşürebilir.

Ayrıca bu problem kullanıcılar yüksek hızlarda seyahat ederken aracın frenlerini kilitleyerek fren uyarı lambasının çalışmasına neden olabilir. FCA, bu teknik hatanın Grand Cherokee ile yapılan bir trafik kazasında tespit edildiğini ve neyse ki kazada can kaybı olmadığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamaya göre geri çağrılan araçlar ücretsiz olarak ABD federal güvenlik standartlarına uygun fren fonksiyonları sağlanarak gerekli testlerden geçtikten sonra kullanıcılarına gönderilecek. Ayrıca Kanada’da 42.304 ve Meksika’da 21.139 araç bu hatadan etkilendi.