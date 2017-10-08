Justice League filminden yeni fragman!

Bilindiği gibi Justice League, dünyayı Batman’in ön gördüğü tehlikeden koruyabilmek için süper güçlü insanları bir araya gelmesinden oluşuyor. Ona destek çıkan ilk isim ise Wonder Woman oluyor. Yeni fragmanda ise sonunda Superman’i görme fırsatı yakalıyoruz.

Fragmanın başında yer alan bu sahne sadece bir rüya olmasıyla hayalleri yıkıyor. Böylece hem hayranlara istediğini veriyor, hem de sürprizi kaçırmıyor. Bruce Wayne’in baktığı hologram fazlasıyla Supergirl’ü andırıyor. Bu da filmde bir sürprizle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Belki de özellikle yapılmış bir sahne.

Adalet Birliği’nin kurucu üyelerine Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa ve Ray Fisher gibi ünlü isimler hayat veriyor. Onlara Amy Adams, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen ile J.K. Simmons gibi isimler eşlik ediyor. Justice League, 17 Kasım 2017’de vizyona girecek. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.