Kablolu mouse mu kablosuz mouse mu?

Kablolu mouse mu yoksa kablosuz mouse mu sorusu oyun tutkunlarının üzerine uzun süre düşündükleri ve seçim yapmakta zorlandıkları hususlardan biri haline geldi. Konuya dair görüşler bir hayli farklı olduğundan akıllar da ciddi düzeyde karışabiliyor.

Oysa bu iki mouse arasından tercih yapmak için o kadar da karmaşık bir düşünce akışına hiç gerek yok. Hep birlikte avantaj ve dezavantaj çerçevesinde kablosuz mouse ile kablolu mouse kullanma deneyimine göz atalım. Öncelikle bu değerlendirmenin oyun oynama deneyimi noktasında yapıldığını da belirtmekte fayda var.

Kablo hareketi kısıtlar mı?

Oyun oynarken en önemli husus farenin hareket özgürlüğü oluyor. Hatta oyundaki başarıda dahi bu husus belirleyici bir etmen olabiliyor. İşte bu durumda dikkate alınması gereken ilk unsur kablolu mouse kullanırken kablonun hareketleri kısıtlayıp kısıtlamadığı olmalı… Aslında bu konuya çok eğilmeye hiç gerek yok. Kablo hareketleri kısıtlayabiliyor. Ani manevralı hareketlerde kısıtlama daha net kendini belli edebiliyor. Ancak kablosuz fare çok daha dinamik bir hareket kabiliyeti sunabiliyor.

Mesafe özgürlüğü önemli mi?

Eğer sadece bilgisayarınızı kullanarak oyun oynuyorsanız kablolu farenin sunduğu kısıtlı mesafe sizin için önem arz etmez. Ancak televizyon ekranına görüntüyü yansıtarak oyun oynayanlar 3 metre uzaktan dahi fare kullanmak isteyebilir. İşte bu özgürlüğü de ancak kablosuz mouse sunabiliyor. Dolayısıyla mesafe özgürlüğü önemli mi sorusunun yanıtını oyuncular vermeli…

Boş bir USB portu candır

Kablolu mouse kullandığınızda USB portlarından birini feda etmeniz gerekir. Eğer bir de klavye için USB portu kullanıyorsanız bu iki donanımdan birini feda etmeden USB portuna ulaşmanız mümkün olmayacak demektir. Ancak kablosuz fare her daim boş bir USB portu anlamına gelir. Oyuna ara vermeniz ve farklı bir fonksiyona geçtiğinizde boş bir USB portu aramak zorunda kalmazsınız.

Kablo karmaşasını göz ardı etmeyin

Bilgisayarınızı sabit bir yerde kullanıyor olsanız da, yanınızda taşıyor olsanız da kablo karmaşası size sıkıntı yaşatıyor demektir. Bu noktada kablosuz mouse kullanımı yine bir adım öne çıkıyor. Bilgisayarınızı kullanacağınız her an kablo toplayıp açmak, USB portuna girişi takıp çıkarmak gibi angarya işlerden kurtulmanızı sağlıyor.