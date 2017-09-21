Kadınlar tarafından keşfedilen şeyler!

Size tanınmış mucitleri sorsak muhtemelen hemen Nikola Tesla, Graham Bell ve Leonardo da Vinci'yi sayacaksınız. Peki hiç kadın mücit yok mu? Var! Biz de size onlardan birkaçını sizler için listeledik!

Bilgisayar yazılımı - Grace Hopper

II. Dünya Savaşı'nda ABD Donanması ile savaşa katılan Amiral Grace Hopper'a, Mark 1 adlı yeni bir bilgisayarda çalışma görevi verilmişti. Bilgisayar programcılığının ön saflarına geçmesinden kısa süre bir önceydi. 1952'de ilk kod derleyicisini yazdı. Bu derleyici, kelimelerle anlatılmış yönergeleri bilgisayarın anlayabileceği kodlara tercüme ediyordu. Böylece programlama daha da hızlandı; bu, bilgisayarların çalışma yöntemlerinde devrim niteliğindeydi.

