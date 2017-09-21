Kadınlar tarafından keşfedilen şeyler!

Her gün kullandığımız ürünlerin mucidi olan kadınları tanıyalım!

21/09/2017 19:00

Size tanınmış mucitleri sorsak muhtemelen hemen Nikola Tesla, Graham Bell ve Leonardo da Vinci'yi sayacaksınız. Peki hiç kadın mücit yok mu? Var! Biz de size onlardan birkaçını sizler için listeledik!

Bilgisayar yazılımı - Grace Hopper

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II. Dünya Savaşı'nda ABD Donanması ile savaşa katılan Amiral Grace Hopper'a, Mark 1 adlı yeni bir bilgisayarda çalışma görevi verilmişti. Bilgisayar programcılığının ön saflarına geçmesinden kısa süre bir önceydi. 1952'de ilk kod derleyicisini yazdı. Bu derleyici, kelimelerle anlatılmış yönergeleri bilgisayarın anlayabileceği kodlara tercüme ediyordu. Böylece programlama daha da hızlandı; bu, bilgisayarların çalışma yöntemlerinde devrim niteliğindeydi.

    Yazar: Berk İşçimen

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