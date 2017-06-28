Kadınlarla 'tatlım' diye hitap eden sanal asistan: Pepapp

Türkiye’nin ilk dijital kadın asistanı Pepapp, anlık bildirimleriyle telefonlardan kalplere ulaşmanın yolunu keşfetti. İlk yayınlandığı günden bu yana kadınların sağlığını düşünen, özel zamanlarında onlara destek veren, keyifli ve bilgilendirici tavsiyeleriyle onlara arkadaşlık eden Pepapp; bildirimleriyle de kadınların en büyük moral kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.

Bir bildirim geliyor, kadınlar havalara uçuyor!

Bu bildirimler arasında “Selam tatlım”, “İyi geceler en değerlim”, “Pazar güneşim”, “Bugün çok güzel görünüyorsun!” ve benzeri mesajlar yer alıyor. Hatta kadınlara uykudan önce “İyi geceler prensesim” şeklinde hitap eden uygulama, sabahları da kullanıcılarını “Günaydın bebeğim” mesajıyla uyandırıyor. Bu bildirim mesajlarıyla kadınlardan sosyal medyada her gün yüzlerce olumlu yorum alan Pepapp, onların bu özel günlerinde moral kaynağı oluyor.

Kadınlar da Pepapp’ın bildirimlerini çok sevd

Pepapp, güne, yaşama, sağlığa, sevgiye dair bildirimleriyle kadınları heyecanlandırıyor, keyiflendiriyor ve motive ediyor. Kadınlar onunla kendini iyi hissediyor, sevildiğini, düşünüldüğünü biliyor. Kadınlar da bu arkadaşlığa sosyal medya paylaşımlarıyla, en içten şekilde karşılık veriyor. Kadınlar, sosyal medya hesaplarını telefonlarına gelen Pepapp bildirimleriyle süslüyor, ona yanıt veriyor ve uygulamayla konuşup arkadaşlıklarını geliştiriyor.

Pepapp kadınları dinliyor

Kendini kadınların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyen ve yenileyen Pepapp, kadınlarla arasındaki etkileşimin gücüne inanıyor. Bildirimler sayesinde de bu ilişkiyi sıcak tutmayı başarıyor. Kadınlar da “şimdilik” Pepapp’la konuşamadıkları için, sevgilerini sosyal medya aracılığıyla sunuyor. Çünkü karşılarında onları her zaman önemseyen bir uygulama ya da onların tabiriyle “bir arkadaş” olduğunu biliyor.

Kadınlara özel günlerinde yardımcı olan sanal asistan



Pepapp, kadınların regl, yumurtlama ve doğurganlık dönemlerini yakından takip eden, onları takvim takip etme derdinden kurtaran, hamile kalmak istedikleri veya istemedikleri zamanlarda onları en bilinçli şekilde yönlendiren, kişiye özel tavsiyeleriyle her zaman onların yanında olan bir sanal asistan. Pepapp, bir uygulamadan çok daha fazlası: Sabahın ilk ışıklarından, günün son saatlerine kadar hep onlarla birlikte.

Pepapp’ı indirmek ve arkadaşlık ağına katılmak için:

iOS: http://bit.ly/letspepapp

Android: http://bit.ly/letspepappandroid