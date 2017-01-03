Kairos Technologies'e suç duyurusu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada Kairos Technologies ve Kairos Planet unvanlarıyla ifade edilen sistemi ülkede başlatan, yayan ve ticari amaçlarla destekleyenlerin faaliyetlerinin denetime alındığı belirtildi.

Türkiye'de Kairos Technologies'e ait sistemi yaydığı ve yeni üyelerin sisteme dahil edilmesini sağladığı tespit edilenlere gerçekleştirilen denetim sonucunda rapor hazırlandığı bildirilerek, şunlar söylendi:

Şirketin satış sisteminde, sisteme yeni üyeleri kazandırmanın ödülünün, kira gelirinden çok daha yüksek bir seviyede tutulduğu ve üyelerin, satın aldığı ürün paketlerinden kira geliri elde etmekten ziyade, sisteme yeni üyeler kazandırma yönünde teşvik edildiği, bu yönüyle de üye genişlemesine dayalı, sisteme daha önce dahil olanların daha çok kazanç elde ettikleri, sistemin alt kollarında yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan üyelere aktarıldığı, kariyer ilerlemelerinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş bir piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.