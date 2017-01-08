Karşınızda ilk Androidli Nokia akıllı telefon Nokia 6!

Bilindiği gibi Nokia markalı akıllı telefonları HMD üretecek ve şirket, ilk Androidli Nokia akıllı telefonu duyurmuş durumda. Nokia 6 adlı telefonun daha önce Nokia D1C olarak sızdırılan model olduğu düşünülüyor. Peki Nokia 6 hangi özelliklere sahip?

Nokia 6, 1080 x 1920 (FHD) çözünürlükte, Gorilla Glass korumalı, 5.5-inç 2.5D ekrana sahip. Telefona sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 505 GPU içeren Snapdragon 430 yonga seti güç veriyor. Hızlı Şarj 3.0, klasik şarjdan dört kat daha hızlı pil gücü sağlıyor. 4GB RAM, 64GB yerli depolama alanıyla birlikte gelen Nokia 6, f/2.0 diyafram açıklığı ve PDAF lazer otomatik odaklama özelliği ile 16MP arka kameraya sahip. Önde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel kamera bulunuyor.

Telefon, bu yılın başlarında JD.com'un özel bir ürünü olarak başlayacak. 245 USD karşılığı fiyatla satışa sunulacak. HMD, akıllı telefon kullanıcılarının çokluğu (2017 yılında 593 milyon olarak bekleniyordu) nedeniyle ve kalite ve premium tasarım üzerine yüksek değer vermelerinden dolayı, telefonu ilk başlatmak için Çin'i seçti.

Nokia 6 özellikleri

Ekran: 5.5 inç 1080p 2.5D kavisli cam ekran, Corning Gorilla Glass 3 korumalı

CPU: Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci

GPU: Adreno 505

RAM: 4 GB LPDDR3

Depolama: 64 GB, microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir

OS: Android 7.0 (Nougat)

Diğerleri: Çift SIM, Parmak izi sensörü, Çift hoparlörler, Çift akıllı yükselticiler (TFA9891), Dolby Atmos

Kamera: çift tonlu LED flaş, PDAF, f/2.0 diyafram , 84˚ geniş açılı lens ile 16 MP arka kamera ve f/2.0 diyafram ile 8 MP ön kamera

Boyutlar: 154 x 75.8 x 7.8 mm

Bağlantı: 4G LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG

Pil: 3000 mAh

Sonraki sayfalarda telefona ait görselleri ve tanıtım videosunu inceleyebilirsiniz.