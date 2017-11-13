Karşınızda NASA'nın son model Mars aracı!

Uzay keşif araçları sahip oldukları kamera sayısı ile derecelendiriyor olsalardı, NASA'nın Mars 2020 görevinde kullanmayı planladığı araç tartışmasız lider olurdu. Bu araç toplamda 23 farklı göze sahip ve bu gözler, verilen görevler yapılırken araca rehberlik etmek için kullanılacak.

Atmosferi incelemeden, toplanacak örneklerin takibine kadar aracın yaptığı her şey görsel olarak kaydedilecek. Kamera teknolojisi, temel olarak akıllı telefonlar sayesinde geçtiğimiz on yıl içerisinde muazzam bir yol aldı. Artık çok daha küçük cihazlarla çok daha net görüntüler yakalanabiliyor.

Ağırlığın ve boyutun aşırı önem kazandığı uzay görevlerinde de bu oldukça iyi bir şey. Mars 2020'nin görüntülemeden sorumlu ismi Justin Maki, kamera teknolojisinin sürekli olarak gelişmekte olduğunu belirterek, her yeni görevin bu gelişmeleri kullanarak daha iyi performansa daha ucuza ulaştığını söylüyor.

NASA'nın Curiosity aracında bulunan 17 kamera sayesinde gezegeni daha önce hiç görmediğimiz gibi görebilmiştik ancak Mars 2020'nin dijital gözleri çok daha yetenekli olacak. Yeni aracın görüntüleme sistemi içerisinde daha yüksek çözünürlüklü ve daha geniş görüş açılı mühendislik kameraları bulunuyor. Ayrıca giriş, alçalma ve iniş sürecini kaydedecek olan altı kamera da bulunuyor ve bir grup kamera da Mars'ın bulut ve atmosferini inceleyecek. Tek problem ise bu görüntüleri Dünya'ya geri göndermek.