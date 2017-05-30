Karşınızda tüm renkleri ile Huawei Honor 9!

Geçtiğimiz ay, önümüzdeki Honor 9'un siyah, mavi ve açık mor renklerine ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler görmüştük. Şimdi de Honor 9’un beyaz ve sarı da dahil olmak üzere yeni renkli versiyonları sızdırıldı.

Renklerin yanı sıra, yeni tasarımın LED flaş ışığı ve lazer otomatik odaklama bölmesinin tasarımına ve düzenlemelerine yakından baktığınızda önceki modelin tasarımı ile olan ince farklılıkları da görebilirsiniz. Bununla birlikte, son sızıntılar, geçen hafta TENAA listesinden gördüğümüz resmî görüntülerle daha tutarlı görünüyor . Çok belirgin olmasa da, yeni tasarımlar bize Çin TENAA'da olduğu gibi arka kasasında çift eğimli bir tasarım sergiliyor. Ön tarafta, bir parmak izi sensörü olarak da kullanılan bir Ana Sayfa düğmesi de var ki bu bazılarına göre arkada olmasından çok daha elverişlidir.

Çinli TENAA’da ortaya çıkan Honor 9, Çin'deki bu kurumdan satış için onay aldı. Bu sertifika, telefonun özelliklerinin çoğunun bir listesinin artık ortaya çıktığı anlamına geliyor.

Honor 9, gördüğünüz gibi Honor 8'e çok benziyor olabilir, ancak aralarında bir fark var. Arkada bulunan ikili LED flaş ve lazer otofokus özellikli çift kameraları, Honor 8'de dikey, Honor 9'da ise yatay konumdadır.

Honor 9, 147.3 x 70.9 x 7.45 mm ölçülerinde ve bu sayede temelde önceki modelle genişlik ve kalınlık aynı ancak herhangi bir nedenle 1.8 mm daha uzun. 5.15 inçlik 1080p çözünürlükte ekran ve 2.4 GHz sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor.

Honor 9'un geliştirildiği büyük alanlardan biri işlemcisi oldu. Kirin 950 yongaseti gitti ve daha önce P10, P10 Plus ve Mate 9'da görülen Kirin 960 geliyor. Bu nedenle ilk kez Honor amiral gemisi, Huawei'nin üst versiyon akıllı telefon modelleri ile aynı yongasetine sahip olacak.

Dahası Honor 9, 6GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama alanına sahip. Bu, Honor 8'e kıyasla 2GB'lık bir artışa sahip ve pil kapasitesi de 3.100 mAh olmuş. Honor 9, Android 7.0 Nougat'ı EMUI ile birlikte çalıştırıyor. Arka kamera ayarı, 12 MP + 20 MP çift düzenlemeden oluşurken, selfie için ön tarafta 8 MP kamera bulunuyor.

Honor 9'un 20 veya 21 Haziran'da Çin'de, 27 Haziran'da ise Avrupa'da resmi hale gelmesi bekleniyor. Çin’deki fiyatı 2.299 CNY (güncel döviz kurlarında 335 $ veya 299 €) ile başlayacak ve hangi yapılandırmayı seçtiğinize bağlı olarak 2.599 CNY'ye (378 $, 338 €) kadar yükselecek.

Raporlara göre, Honor 9'un 20 ila 21 Haziran'da Çin'de ve 27 Haziran'da Avrupa'da resmi olarak satışa sunulması bekleniyor. O zamana kadar, daha fazla görüntü ve söylentinin de sızmasını bekliyoruz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun yeni renkli görüntülerini ve daha önce sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.