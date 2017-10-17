Karşınızda Windows 10'un yeni tasarımı!

Microsoft, yıl sonuna doğru Windows 10 Fall Creators Update adını verdiği güncellemeyi ücretsiz olarak Windows 10 sahiplerinin beğenisine sunacak. Sanal gerçeklik, tasarım ve performans üzerine yoğunlaşılacak olan Windows 10 Fall Creators Update ile Windows 10'un tasarımı da değişecek.

Microsoft'un Fluent Design adını verdiği yepyeni tasarım Fall Creators Update ile bizlerle buluşacak. Metro arayüzünü geliştirerek kullanıcılara üst düzey bir kullanım deneyimi sunmak isteyen firma, Fluent Design ile tabiri caizse adeta bir görsel şölen sunacak.

Çok yakında gelecek olan Fluent Design tasarımının videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.