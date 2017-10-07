Kaspersky hakkında şok iddia!

Bu son sızıntının Shadow Brokers ile bir ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor. İlk kez Ağustos 2016'da ortaya çıkan Shadow Brokers, Rus hükümetiyle ilişkilendirilen NSA hackleme araçlarını sızdırmıştı.

Sızıntının merkezinde Kaspersky'nin yazılımının bulunduğu iddia edilse de, firmanın saldırıdan haberdar olup olmadığı bilinmiyor. Antivirüs programları telemetri verilerini merkez sunucularına düzenli olarak gönderiyorlar ve bu olayda sunucuların Rusya'da bulunması normal. Veriler SSL ile şifrelense de Rus ajanlar bu şifrelemeyi kırmayı başardıysa, Kaspersky'nin veya aracının haberi olmadan veriye ulaşmış olabilir.

Şifrelemenin çözülmüş olmasını düşünmenin arkasında aslında haklı bir neden var. Google araştırmacıları, Kasım 2016'da Kaspersky'nin antivirüs yazılımında bir SSL alıkoyma açığı bulmuşlardı. Sorunu keşfeden Taviz Ormandy, Kaspersky'nin bu sorundan kaynaklanan hataları incelememesinden dolayı şaşırdığını belirtmiş ve Kaspkersky'nin bunu fark etmemiş olması inanılmaz. demişti.