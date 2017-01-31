Kaza ve ölümler öncesi çekilen 7 selfie!

Akıllı telefonların kullanım alanları arasında kamerası en büyük yeri kaplıyor diyebiliriz. Mobil kullanıcılar, telefon alırken kamera kalitesinin iyi olmasına özen gösteriyor. Her anın paylaşıldığı sosyal medyaların da bunda etkisi büyük.

Telefonların arka kameralarının yanı sıra ön kameraları da önem taşıyor. Nedeni ise selfie tutkusu. Bu selfie tutkusu kazaların yanı sıra ölümlere de neden olabiliyor. İnsanlar doğada gördüğü muhteşem manzaralar ve ilgi çekici her şeyi sonradan izlemek veya sosyal medyada paylaşmak amacı ile çekmek istiyorlar.

Fakat bazı insanlar ekstra yol kat eder ve birinin hayal edebileceği en epik doğa selfie'sini almaya çalışır. Ve doğa, öngörülemeyen haliyle, bazen güzelliğini bir fotoğrafta yakalamaya yönelik samimi girişimlerimizi cezalandırabilir. Bu nedenle, vahşi doğada kendi kendimize fotoğraf çekerken dikkatli olmalıyız.

Doğada çekilirken kaza ve ölümle sonuçlanmış ya da en tehlikeli selfi görüntüleri aşağıda ve sonraki sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

Ayılı selfie

İnsanlar yabani ayılarla selfie çekmekten hoşlanıyor. Arkanıza bir ayıyı alarak selfie çekmek çok etkileyici görünebilir ancak bir o kadar da tehlikeli. Denver yakınlarındaki Waterton Canyon parkında ayı ile selfie çekmek ziyaretçiler için popüler hale gelmişti. Ama muhtemelen ölümcül dublörlüğünü gerçekleştiren büyük miktarda insan nedeniyle kısa bir süre için bu park kapatıldı. Hatta Instagram ve Twitter'da tur atan bir #bearselfie hashtagı bile vardı.