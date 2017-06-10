Kendi kendine giden gemiler geliyor!

Son yılların teknoloji modalarından biri de kendi kendine giden sürücüsüz araçlar. Kendi kendine giden otomobiller yollarda test ediliyor. Uçaklar ise çoğunlukla otopilot sayesinde kendi kendine uçabiliyor. Bu yüzden belki de gemilerin bir sonraki kendi kendine giden deniz aracı olabilir.

Japonya'da bulunan ülkenin deniz taşımacılığı şirketleri, kara gemilerinin denizlere kendileri veya küçük bir mürettebatla gidebileceği kendiliğinden hareket eden teknolojiyi geliştirmeye yardım etmek için gemi üreticileri ile birlikte çalışmak istiyor. Bu teknolojinin kullanılmasındaki amaç, gemilerin maliyetlerini düşürmek ve kâr marjlarını yükseltmek için en güvenli, en kısa ve en verimli yakıtla yol almasına yardımcı olarak 2025 yılına kadar hizmete sokmaktır.

En iyi ve en verimli güzergah planlamanın yanı sıra, teknolojinin kullanımı, arızalar gibi olay sayısını azaltması beklenen, denizde oluşabilecek şeyleri öngörmeye de yardımcı olacaktır. Japonya kendiliğinden seyreden gemiler geliştirdiğini ilan eden ilk ülke olmayacak. 2016'da Rolls-Royce, 2020'de faaliyete geçebilecek uzaktan kumandalı bir gemi ile insansız yük gemileri başlatmak için benzer planlar yaptığını duyurdu.