Kevin Spacey ektiğini biçmeye devam ediyor!

Kevin Spacey, Oscar ödüllü ve son derece yetenekli bir oyuncu olabilir ancak karakteri için aynı şeyleri söylemek imkansız. Kevin Spacey'in reşit olmayan kişilere karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiaları şu anda Amerika Birleşik Devletleri savcılıklarının ve mahkemelerinin odak noktasında.

Sinema ve televizyon dünyası da Kevin Spacey'i defterden silmiş durumda. Netflix, Kevin Spacey'in başrolde yer aldığı House of Cards dizisinin son sezonunun çekilmeyeceğini duyurdu. Şimdi de Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott, yakında gösterime girecek yeni gerilim filmi All The Money'da çekilen tüm Kevin Spacey sahnelerini sileceğini açıkladı.

Kevin Spacey'in çekildiği tüm sahneler, Christopher Plummer ile yeniden kayda alınacak. Filmin gösterime girmesine sadece birkaç ay kaldığı düşünülürse bu oldukça ızdırap verici bir süreç olacak.

Filmin yapımcısı Sony Pictures, her ne kadar durumdan memnun olmasa da yönetmenin kararına destek verdi. Ne olsa şirketin bütçesinden daha fazla para çıkacak ve stüdyonun filmden zarar etmesi olasılığı artacak.

2018 başında gösterime girecek filmin başrollerini Mark Wahlberg ve Michelle Williams üstleniyor. Filmin adının "All The Money" olması biraz ironik. Zira sahip olduğu bütün para ve şöhret Kevin Spacey'i hak ettiği berbat sondan kurtaracak gibi gözükmüyor.