Kim bu Broadcom ve Qulcomm'a neden kafayı taktı?

Qualcomm zor zamanlardan geçiyor ve Apple ile hukuki bir mücadele yürütüyor. Şirketin avukatları şu aralar tam mesai yapıyor. Şirket hissedarları, tam da bu gelişmelerin ortasında sürpriz bir teklifle karşılaştı ve Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 130 milyar dolarlık teklif sundu. Qualcomm dünyanın en büyük mobil yonga üreticilerinden biri ve Samsung Galaxy S8, LG V30, Huawei Mate 10 ve Google Daydream VR gibi güçlü cihazlara Snapdragon işlemciler sunuyor. Qualcomm ile karşılaştırıldığında Broadcom çok daha az tanınmış bir şifket.

Broadcom da aslında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, veri merkezleri, dijital TV alıcıları, oyun konsolları için yonga üreten bir şirket. Şirket ayrıca LED paneller ve ağ ve Bluetooth adaptörleri üretiyor. Broadcom, Qualcomm'un rakibi konumunda. 50 yıldır aktif olan firmanın ştratejik ortakları arasında AT&T/Bell Labs, Lucent ve Hewlett-Packard bulunuyor. Fortune'a göre Qualcomm 2015'de 22 milyar dolar gelir elde ederken, Broadcom 18 milyar dolarla yetindi. Amerikalı üretci 2016 yılında ise dünyanın en büyük beşinci yonga üreticisi mertebesine erişmeyi başardı.

Qualcomm Snapdragon yongalarının çok popüler olduğu yadsınamaz. Bununla birlikte iş yan ürünlere gelince HTC, Google ve Apple ile işbirliği yapan Broadcom öne çıkıyor. Basit bir örnek vermemiz gerekirse Broadcom, 2012'de Wii U'nun GamePad'ini geliştirmek için Nintendo ile işbirliği yaptı. Firmanın kısa süre içinde “30 cm'lik hassasiyetle”sujenin yerini kesin edecek bir GPS yongası üzerinde çalıştığı da biliniyor.

2017 yılının ilk günlerinde Broadcom SoC'larında bir güvenlik açığı bulundu ve bu açık iPhone iOS 10 temelli cihazları ve Google Nexus 5, 6, 6X gibi akıllı telefonları doğrudan etkiledi. Neyse ki sorun, şirket tarafından yayınlanan yama ile düzeltildi.

Broadcom, Apple ve Qualcomm arasındaki hukuki savaştan yararlanmak ve cazip bir teklifle rakibinin aklını çelmek niyetinde. Böylece dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden ikisi Samsung ve Huawei gibi şirketlere de erişim sağlayabilecek. Başka bir deyişle Android temelli akıllı cihaz yongası pazarının çok büyük bir kısmına sahip olabilecek ve en büyük rakibini “oyun dışında” bırakacak.