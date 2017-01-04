Kingston, dünyanın en yüksek kapasiteli USB belleğini duyurdu

Kingston, CES 2017 etkinliğinde tanıttığı 2TB kapasiteli DataTraveler Ultimate GT USB flash bellek ile flash sürücülerde yeni bir doruk noktasına ulaştı.

04/01/2017 08:55

Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.

Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek.

Darbelere karşı dayanıklı olması için çinko alaşımlı metal bir gövdesi olan DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunuyor. Kingston’un yeni flash belleği, kompakt boyutu ile teknoloji meraklılarına olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da yüksek kapasiteli verileri saklamanın ve aktarmanın kolay taşınabilir bir çözümünü sunuyor. 

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Kingston DataTraveler Ultimate GT Özellikleri ve Spesifikasyonları:

  • Kapasite: 1TB, 2TB
  • Hız: USB 3.1 Gen. 1
  • Boyutlar: 72mm x 26.94mm x 21mm
  • Çalışma sıcaklığı: -25°C to 60°C
  • Saklama sıcaklığı: -40°C to 85°C
  • Garanti: Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti 
  • Uyumluluk: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS

    Yazar: Ender Öztürk

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