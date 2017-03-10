Kingston’dan Drone’lar için yeni microSD kart!

Kingston, microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) kartının yeni Gold serisi sürümünü duyurdu. Yeni ürün, performansı ve boyutuyla GoPro gibi aksiyon kameraları veya drone’lar gibi 4K görüntü kaydeden cihazlar için ideal bir çözüm sunuyor.

microSD UHS-I U3, saniyede 30 kare 4K video ve saniyede 120 kare 1080P HD kalitesinde görüntü çekerken olağanüstü performans gösteriyor. Su geçirmeyen, şok ve titreşimlere karşı dayanıklı olan kart, 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle her çeşit deneyimi kaydetmek için yeterli yer sunuyor.

16 GB seçeneği için 49,90 TL, 32 GB seçeneği için 96,90 TL ve 64 GB seçeneği için 199,90 TL tavsiye edilen KDV dahil tüketici fiyatlarıyla satışa sunulan microSD UHS-I U3, ömür boyu garanti ve efsanevi Kingston güvenilirliğiyle geliyor.

Kingston Gold microSD UHS-I U3 Özellikleri

Her türlü deneyimi kaydedebilmek için olağanüstü performans: Saniyede 30 kareye kadar 4K kalitesinde çekim yapın ve GoPro , drone veya Ultra HD kameranızla yapacağınız çekimleri maksimuma çıkartın. 1080P HD modunda saniyede 120 kareye kadar çekim yapın ve en son maceranızın her saniyesinin tadını ağır çekimde çıkarın.

Boyut faktörü: microSD’ye kayıt yapan GoPro , drone ve diğer 4K kameralarla kullanım için tasarlanmıştır.

Su geçirmez, ısıdan etkilenmez, şok/titreşime dayanıklı ve x-ışınlarına dayanıklı

Garantili: Ömür boyu garanti, efsanevi güvenilirlik.

Kapasite: 16GB, 32GB, 64GB

Performans: 90MB/s okuma ve 45MB/s yazma, UHS-I Speed Class 3 (U3)

microSD Boyutları: 11mm x 15mm x 1mm

SD Adaptör Boyutları: 24mm x 32mm x 2.1mm

Format: FAT32 (microSDHC 16GB-32GB), exFAT (microSDXC 64GB)

Çalışma Sıcaklığı: -25°C ila 85°C

Saklama Sıcaklığı: -40°C ila 85°C

Voltaj: 3.3V