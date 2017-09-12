Kırmızı Apple iPhone X sızdırıldı (Video)

Şu ana kadar Apple iPhone X'in Beyaz, Altın ve Siyah modellerinin prototip modellerinin görüntülerini gördük. Bununla birlikte, bugün keşfedilen yeni bir video, onuncu yıldönümüne özel premium iPhone'un kırmızı bir sürümünün olabileceğini gösteriyor. Video, bir showroom içinde filme alınmış gibi görünüyor. Elbette, bugün büyük gün ve en çok merakla beklenen iPhone modelinin aylardır sürdürülen söylentileri ve sızıntılar sonrasında nihayet Apple tarafından tanıtılıyor.



Geçtiğimiz hafta sonu Apple, yeni iOS mobil işletim sisteminin son sürümünü sızdırarak birçok özelliğini ortaya çıkardı. 2017 model iPhone modellerinin isimleri de bu sızıntı ile ortaya çıktı. Buna göre Apple iPhone X, Apple iPhone 8 ve Apple iPhone 8 Plus'ın bugün sahneye çıkması bekleniyor.

Aşağıda kırmızı iPhone X’in yer aldığı sızdırılan videoyu izleyebilirsiniz.