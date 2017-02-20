Kırmızı iPhone 7 geliyor!

Apple, Mart ayında özel iPad etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte yeni iPad Air, iPad mini ve iPad Pro modellerinin yanında iOS, watchOS ve macOS güncellemelerinin tanıtılması bekleniyordu. Ancak yeni gelen raporlara göre; Apple bu etkinlikte yeni ürünlerini de tanıtacak.

Kırmızı iPhone 7, Mart ayında tanıtılacak

Bu ürünler arasında en dikkat çekeni kırmızı renkteki iPhone 7 yer alıyor. iPhone 7'nin; Siyah, Simsiyah, Gümüş, Altın ve Roze Altın renk seçeneklerinin yanında eklenecek olan kırmızı renkteki iPhone 7 oldukça kışkırtıcı görünüyor. Kırmızı iPhone 7'nin yanında bir de 128GB depolama birimine sahip iPhone SE modelinin tanıtılacağı raporda yer alıyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer şey ise iPad tarafı ile alakalı. Söylentilere göre bu yıl ilk defa Home tuşunun yer almadığı bir iPad ile karşılaşacağız. Home tuşunun kaldırılması, iOS cihazlarda yeni bir serüvene yelken açacak ve iPhone 8'de de Home tuşu yer almayacak.