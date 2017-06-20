Kırmızı ve Beyaz HTC U11 açıklandı

HTC U11, daha bir ay kadar önce tanıtılmasına rağmen Tayvanlı şirket, cihazın mevcut Gümüş, Siyah ve Mavi serilerine birkaç renk seçeneği daha eklemek istiyor. Bugünden itibaren Kırmızı ve Beyaz renkler Çin'deki ön kayıtlar için hazır ve önümüzdeki hafta satışa çıkması bekleniyor.

Şirket tarafından yayımlanan tanıtım posterine göre, yeni renkler için sadece 6GB + 128GB versiyonu mevcut ve 4999 Yuan (732 $) fiyatla satışa sunulacak. Cihazla birlikte gelen diğer önemli özellikler arasında, 5.5 "QHD ekran, Snapdragon 835 işlemci, 12 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ön kamera, 3.000mAh çıkarılamayan pil ve Android 7.1 Nougat bulunuyor.

HTC USA ayrıca, dün Twitter hesabında Kırmızı HTC U11'in yakında ülkede de kullanıma sunulacağını açıkladı.

Sonraki sayfalarda yeni renk seçeneklerini inceleyebilirsiniz.