Kızaklı çift ekranlı LG V30 sızdırıldı

2015'in LG V10'unu ve 2016'nın LG V20'sini takiben, LG'nin bu sene bir ara V30 akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Hem V10 hem de V20, ana ekranlarının yanında ikincil ekranlarına sahipken, yaklaşan V30 bu konuda biraz farklılık gösterebilir.

LG’nin Project Joan projesi ile geliştirdiği LG V30'u gösteren iki sızdırılmış görüntüye göre LG, yeni cihazını kaydırıcı bir telefon olarak öngörüyor. Cihaz tam olarak iki bağımsız dokunmatik ekranla çalışacak. Uygulamalarla etkileşim kurmak için daha geniş bir alanı ortaya çıkarmak için daha küçük olanı kaydırılacak. Doğal olarak, daha geniş bu kaydırmalı ekran, V20 ve V10'un küçük, sert ekranlarından daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak. İkinci ekran, ana ekranda gösterilecek içerik için daha fazla alan bırakarak sanal klavyeyi bile içerebilir.

Aşağıda göreceğiniz bu yeni sızdırılmış görüntüler, endüstrinin en güvenilir kaynaklarından biri olan Evan Blass'dan (@evleaks) geliyor. Sızıntı kaynağı, "Projenin hala bu yöne yönelip yönlendirilmediği net değil"diyor ve bu yüzden gerçek V30 kesinlikle farklı olabilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görüntüleri inceleyebilirsiniz.