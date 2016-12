KKTC’nin ilk yerli arabası tanıtıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilecek olan ilk yerli otomobilin marka, model ve teknik özellikleri basına tanıtıldı. Araç, dolu bir batarya ile 350 km yol alabiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, milletvekilleri, bürokratlar, üst düzey yetkililer, Yakın Doğu Üniversitesi kurucu Rektörü Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap, Yakın Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Dekanlar, akademisyenler, kurum ve kuruluş yöneticileri, Günsel ailesi ile yerli ve yabancı basın mensupları katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde otomobil üretme yolculuğunun Suat Günsel'in hayaliyle başladığını, Suat Günsel'in çamurdan arabalar yaptığını ve üreteceği kırmızı üstü açık araba ile çiftlerin seyahat ederken saçlarının uçuşacağını hayal ettiğini anlatan Doç Dr. Günsel, 50 yıl önce kurulan hayalin Yakın Doğu Üniversitesi’nin yetiştirdiği zengin insan kaynağı ile gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Konuşmasında otomobil üretmenin önemine de değinen Doç. Dr. İrfan Günsel, otomotiv sanayisine sahip ülkelerin küresel anlamda bir güce sahip olduğunu belirterek Hepimiz otomobil üretmenin ülkeler için ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dünya çapında bilinen bir marka yaratmak ülkemize prestij, ayrıcalık ve güç kazandıracaktır. Biz Yakın Doğu ailesi olarak yatırım ve çalışmalarımızı her zamanülkemizin prestij ve ayrıcalık kazanması için yaptık. Her zaman ülkemizin daha ileriye gitmesi için yaptık. Hedefimiz kısa süre içerisinde araba fabrikamızı kurarak seri üretime geçmek. Amacımız ülkemizin sadece otomobil teknolojilerini kullanan değil üreten, geliştiren ve ihraç eden ülkeler arasında yer almasını sağlamaktır dedi.

Doç. Dr. Günsel, araba için tasarlanan logonun anlamı hakkında bilgiler vererek, Otomobilin ismi olan “GÜNSEL” soyadını görselleştiren logomuzun formunu “kalkan” figürü, bu form üzerine yerleştirilmiş G harfi ve 3 adet elektrik devresi figürleri oluşturmaktadır. Kalkan figürü, aileyi ve onu koruyup kollayan, bir arada tutan anneyi, “g” harfi aileye soyadını veren babayı, algılanan “9” rakamı ailenin uğurlu sayısını ve elektrik devreleri ise ailenin 3 kardeşini simgelemektedir” diye konuştu. Günsel’in videosunun gösterilmesinin ardından, aracın teknik özelliklerini anlatan Doç. Dr. İrfan Günsel “Dünyaya ihraç edilecek olan arabamız “GÜNSEL” adını taşıyacak... Günseli tasarlarken Adamızın simgelerinden biri olan Muflondan esinlendik. Muflon gibi zarif ve güçlü hatlara sahip modern ve özgür bir şekilde tasarlandı Günsel. Günsel için Zarif, verimli ve yenilikçi sloganlarını kullanıyoruz. Günsel otomotiv sektöründe geleceğin teknolojisi olan elektrik enerjisini kullanıyor. Nasıl ki taş devrinden cilalı taş devrine geçmemizin sebebi taşların bitmesi değil, o dönemki gelişimlerse, bugün de petrol bittiği için değil bugünkü teknolojik gelişmeler ve ekolojik denge gözetildiği için elektrikle çalışan bir araba üretmeye karar verdik dedi.

Günsel’in teknik özelliklerini de ayrıntılı şekilde anlatan Doç. Dr. Günsel, açıklamalarına şöyle devam etti: Dolu bir batarya şarj ile Günsel 350 km yol yapmaktadır. Bu yolculuğun maliyeti bugünkü elektrik birim fiyatları dikkate alındığında ise 17,4 Türk lirası olacak. Bir başka hesapla 100km’yi 4.90 TL ile kat edebilecek. Sınıfında petrol ile çalışan otomobillere kıyasla %80 üzerinde tasarruf sağlamıştır. Günsel 75kw elektrik motora sahip yaklaşık olarak 102 beygir gücüne denk geliyor, 100 km hıza 8 saniyede çıkıyor ve Jeneratif fren sistemine sahip. Aleminyum şase ve kompozit gövdeye sahip. Elektrikli motora sahip olduğu için bakım ve kullanımı oldukça kolay. Şebeke elektriğinde 7, standart şarj ünitelerinde 2, kurulacak olan Günsel şarj istasyonlarıyla 30 dakikada şarj edilebilecek. Sessiz yeni nesil zarif, yenilikçi ve verimli bir otomobil. Günsel yoluna devam ederken biz de Yakın Doğu ailesi olarak durmayacağız. Ülkemizin toprağından, köklerimizden gelen güç ve ilhamla yeni ufuklara doğru yol almaya ve bir yandan tarihimizi hep birlikte yazarken diğer yandan geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kemal Dürüst yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti için siyasal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve her açıdan böylesi bir önem arz eden ve ilki teşkil edecek olan bir organizasyonda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Bakan Dürüst, 1989 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üniversite yaşamına başladığını belirterek, üniversitelerin ürün vermeye başladığını ve ilericilikle eğitimi aşan, bilimin güncel yaşama yansımaya başladığı günlere tanıklık etmeye başladıklarını ifade ederek, yenilikçilik anlamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve Günsel ailesinin öncü olduğunu vurguladı. Sağlıkta Dünya ile yarışabilecek bir hastaneye sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturacağı otomotiv sektörü ile bir ada ülkesinde ilk kez otomobil üretileceğini ve bundan dolayı da gurur duyduğunu söyledi.



KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova: Günsel Ailesinin kendi fonları ve kendi oluşturdukları insan kaynakları ile ürettiği yerli arabadan dolayı çok mutluyuz KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Zamanımızda üniversitelerimizin 3 önemli rolünden söz edilir. Bunlardan bir tanesi eğitim ve öğretimidir ki adamızda 14 üniversite ile 85 bin öğrenciye eğitim verilmektedir. Üniversitelerimizin 2. görevleri ise araştırma ve geliştirme yapmaktır. Bu bağlamda baktığımız zaman Günsel ailesinin ve Yakın Doğu ailesinin yetiştirdiği insan kaynaklarının araştırma ve geliştirme tasarladıkları bu güzel çalışmayı bize gösterme onuruna erişmişlerdir. dedi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise, Öncelikle şu nokta çok önemli. Dünya artık küresel bir çerçeve içerisinde geçmiş yıllarda ülkeler ve devletler önemliydi. Artık kurumlar önemli hale geldi. Bu küresel dünyada devletlerin milletlerin çalışmaları, stratejileri ve geliştirmekte oldukları ekonomik koşulları devletlerin de ötesine geçmiş oluyor. Bugün ilk Türk dünyasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tarif ettiği ilk Türk otomobili bugün burada araba teknolojisi içerisinde yapılan ilk aracı Günsel otomobili diyebiliyorum. diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, GÜNSEL’in arkasındaki yaratıcı ekibi tanıtarak; Koordinatör Ahmet ÇAĞMAN, Üretim ve Tasarım Sorumlusu Serdar ZURNACI, Elektronik ve Yazılım Mühendisliği Sorumlusu Aydın ALÇI, Kıdemli Tasarımcı ve Stilist Ertunç KIRGÜL, Ar-Ge ve Tersine Mühendislik Sorumlusu Halil YAKAR, İletişim Sorumlusu Yalvaç AKGÜN, İç Operasyonlar Sorumlusu Tuba GÜVEN, Dış Operasyonlar Sorumlusu Sertel TANTA, Elektrik Uzmanı Volkan Alper KIVRAK, Mekanik Uzmanı Hasan ALTINTAŞ, Baş Danışman Doç. Dr. Erkan ATMACA, Sanat Yönetmeni ve Grafik Tasarımcı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ERGÜN’e tek tek teşekkür etti.