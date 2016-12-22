Kompakt Xiaomi Mi S sızdırıldı

Gelen bilgilere göre Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Mi 5S’in küçük versiyonunun üzerinde çalışıyor. Telefon, Snapdragon 821 işlemci, 4GB RAM, Sony IMX378 sensörlü 12MP arka kamera, 4MP ön kamera ve 128GB dahili depolama gibi hemen hemen benzer özelliklerle gelecek ancak, bu model 478 PPI ile daha küçük 4,6 inç 1080p ekrana sahip olacak ve daha küçük 2600mAh pil ile gelecek.

Ön tarafında bir parmak izi tarayıcısı da olacak ancak, bunun Mi 5S'de bulunan ultrasonik parmak izi alıcısı olup olmadığı belli değil.

Xiaomi Mi S söylenti özellikleri

4,6 inç (1920 × 1080 piksel) Full HD ekran, 600 nits parlaklık,% 94,4 NTSC renk gamı, 1500: 1 kontrast oranı

Adreno 530 GPU'lu 2.35GHz 64-bit dört çekirdekli Snapdragon 821 işlemci

128GB dahili (UFS 2.0) belleğe sahip 4GB DDR4 RAM

MIUI 8 ile Android 6.0 (Marshmallow) / 7.0 (Nougat)

Çift SIM (nano + nano)

Çift tonlu LED flaş, f/2.0 diyafram açıklığı, Sony IMX378 1/2.3-inç sensör, PDAF, 4K video kaydı, 720p'de 120fps slomo özellikleri bulunan 12MP arka kamera

2um piksel, f / 2.0 diyafram, 80 derece geniş açılı mercek, 1080p video kaydı ile 4MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 128.3x64x8.2 mm; Ağırlık; 138g

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 / 5 GHz) MU-MIMO, Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C

Hızlı Şarj 3.0 ile 2600mAh pil

Bu telefonu ne zaman bekleyebileceğimiz belli değil, eğer bu özellikler doğruysa, en iyi kompakt akıllı telefonlardan biri olacak.