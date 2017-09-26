Konami ve UEFA eSpor turnuvası yapacak!

Dünya üzerinde bir çok oyunun eSpor turnuvaları gerçekleşiyor. Binlerce oyunun milyonlarca oyuncu kitlesi bulunmakta. En popüler futbol oyunlarından birisi olan Pro Evolution Soccer'ın yaratıcısı KONAMI çok yakında bir Şampiyonlar Ligi düzenleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi isminin lisans anlaşması için UEFA ile gerekli olan anlaşmaları tamamladı.

UEFA cephesinden oldukça olumlu bir açıklamanın geldi. Ayrıca KONAMI yetkilileri konuyla ilgili olarak düşüncelerini, Turnuvaya katılan oyunculara heyecan verici bir tecrübe yaşatmayı planlıyoruz ve futbol severlere, canlı yayınlar ile bu heyecanı yaşatmak bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Ayrıca UEFA ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. diyerek belirtti.

PES 2018 ile yapılacak bu turnuvada özellikle de oyunun bu kadar popüler olduğu ülkemizi de temsil edecek ve bizleri gururlandıracak takımlar görebiliriz. Gelecekte bu tarz eSpor turnuvaları oldukça popüler bir hal alacak.