Konsol daha çıkmadan çalındı!

Bu hafta başlarında bazı kişiler, ismi verilmeyen bir perakendeciden belirtilmeyen bir miktarda Nintendo Switch sisteminin çalındığını iddia etti. Nintendo, bu birimlerin bir ABD dağıtımcısının çalışanları tarafından üstü örtülen bir olayla çalındığını ve bu sistemlerin yasadışı olarak yani karaborsadan yeniden satıldığını tespit etti.

Nintendo perakendeciyle olan anlaşmasını fesh etti ve yasal yollara başvuracağını açıkladı. Nintendo'nun şikayeti ABD polisi tarafından cezai yaptırımlarla soruşturma altına alındı. Bundan bir kaç yıl önce de binlerce Wii U sistemi benzer bir olayla çalınmıştı ve kısa sürede hırsızlar yakalanmış ve cezalarını almışlardı.

Nintendo Switch dünya çapında 3 Mart 2017'de piyasaya çıkacak ve o zaman herkesin için yeni sistemin harikalarını keşfedeceklerini umuyoruz, piyasaya çıkmasına çok az kaldı ve karaborsadan almak yerine sabırla beklemek bizce daha iyi.