Konya'da her hafta bir robot üretiliyor!

Konya’da, robotik teknolojiler alanında çalışmalar yapan bir bilgisayar yazılım firması tarafından 2 yıl önce temeli atılan Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası tamamlanarak üretime başladı. Akın Robotics adı altında seri ürerime başlayan fabrikada üretilecek insansı robotlar; hastanelerde yardımcı eleman, alışveriş merkezlerinde tezgahtar, fuarlarda stant görevlisi, cafelerde garson ve büro elemanı olarak kullanılabilecek. Ayrıca programlandığı taktirde güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecek, hasta refakatçiliği yapabilecek. Üretilen insansı robotlar, hastanın ses iletişimi ile bilgisayar kullanabilmesini de sağlayacak.

Bilgisayar yazılım firması Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, 1995 yılında faaliyete başladıklarını ve 2009 yılında ise robotik alanda Ar-Ge faaliyetlerine girdiklerini anlattı. Yürüttükleri çalışmaları ile Akıncı ve Ada isimleri altında insansı robotlar ürettiklerini belirten Akın, Bugüne kadar farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. Bu robotların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta bu ürettiğimiz robotlar arasında insanlara hizmet verenler de oldu. Cadde Meram Cafe ve Robotik Uygulama Merkezi’nde Türkiye’nin ilk insansı robotlarını çalıştırdık. Bu robotlarımız cafemizde garson olarak görev yaptı. Fuarlarda broşür dağıttı ve çeşitli gösteriler sundu. dedi.

Robotların seri üretimini gerçekleştirmek için 2015 yılında temelini attıkları insansı robot fabrikasını tamamlayarak üretime başladıklarını ifade eden Özgür Akın şunları söyledi, Resmi açılışını 4 Kasım tarihinde yapacağımız ve 2 bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere 11 bin 500 metrekare üzerine kurulu Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasını faaliyete geçirdik. Seri üretim bandının bulunmasıyla dünyada ilk özelliğini taşıyor. Çünkü dünyada farklı şirketlerin laboratuvarlarında insansı robotlar üretiliyor ama hiçbir şirket henüz seri üretime geçmedi. İlk kez dünyada bunu Akın Robotics gerçekleştirdi.