Köpekler de uyurken öğrenebiliyor!

15den fazla köpek üzerinde yapılan deneylerde, köpeklerin kafasına yerleştirilen küçük elektrotlarla uyurken beyin aktiviteleri kaydedildi. Lektroensefalogramlar, 3 saatlik uykular sırasında, köpeklerin beyinlerinde 0.5 ila 5 saniye süren kısa, tekrarlanan yavaş dalga beyin aktivitesi anıları olduğunu gösterdi.

Rüya görme zamanı olarak bilinen REM uykusu sırasında ortaya çıkan bu patlamalar, lektroensefalogramlar kayıtlarında hızlı, ritmik dalgalar halinde göründükleri için yeni uyku iğneleri olarak adlandırılıyorlar. İnsanlarda ve sıçanlarda olduğu gibi köpeklerin uyku iğneleri de 9 saat ila 16 saatlik uyku arasında kısa kısa oluşuyor. Bilim insanları ayrıca dakika başına işlem sayısının, köpeklerin, yeni, yabancı kelimelerini ne kadar iyi öğrendiğiyle ilişkili olduğunu keşfettiler.

Scientific Reports'da yayınlanan araştırmalara göre dişi köpeklerde de erkeklerinkinden dakika başına daha fazla beyin işlemi yaptığı ortaya çıktı. Macarca bilen köpeklere İngilizce sözcüklerin dinletildiği uyku sırasında dişi köpeklerin yaklaşık %30'u yeni kelimeleri öğrenirken, erkek köpeklerin ise sadece %10'u kendini geliştirebildi. Araştırmacılar, köpeklerin kendi uyku iğnelerimizin işleyişini daha iyi anlamak için iyi bir model olabileceğini söylüyor.