Kristen Stewart yapay zeka üzerine bir makalenin yazarlığını yaptı!

Twilight film serisi ile ünlenen aktris kısa bir süre önce kısa film Come Swim ile ilk kez yönetmenlik yapmış ve bir görsel stil oluşturmak için stil transferi olarak bilinen bir makine öğrenme tekniği kullanmıştır. Özel efekt mühendisi Bhautik J Joshi ve yapımcı David Shapiro'nun yanı sıra Stewart, filmdeki bu eserle ilgili bir makalenin ortak yazarlığını popüler olmayan arXiv'de yayımladı.

Ekip, bu stili bir test çerçevesine aktarmak için mevcut sinir ağlarını kullandı ve arzulanan tablo benzeri efekti yaratana kadar renk ve doku blokları ekleyerek ayarlarını ince ayarladı. Bu aktarım işlemi doğru şekilde ayarlandı ve filmin farklı bölümlerine uygulandı ve aşağıdaki gibi çerçeveler ortaya çıktı.

Tensor Flow ve Keras gibi açık kaynaklı AI çerçeveleri, herkesin kodu denemesi ve uygulamasını kolaylaştırıyor ve stil transferi gibi tekniklerin ticarileştirilmesi bu araştırmayı popüler kültüre itiyor. Açıkçası, AI devrimi bol miktarda veri tarafından desteklenmiyor ve gelişmekle kalmıyor aynı zamanda açık bir topluluğa ve erişilebilir araçlara ihtiyaç duyuyorlar. Stewart'ın makalesi, bunun nasıl çalıştığının ve neyin başarılabileceğinin mükemmel bir örneğidir.