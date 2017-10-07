Kriweb'ten kolay kurulum CDN ile bir ilk daha

CDN (Content Delivery Network) hizmetini online ve kolay kurulum imkanı ile sunarak bütün firmaların kullanımına açmış oldu. Genelde büyük e-ticaret siteleri ve medya sektörünün kullandığı bu önemli hizmetten artık bütün web siteleri faydalanabilecek.

CDN altyapısı içeriğin çok hızlı iletilmesini sağladığı için web sitelerine ticari üstünlükler sağlıyor. Kullanıcının bir web sitesini terk etmesinin en önemli nedeni yükleme süresinin yavaşlığı. CDN sağlamış olduğu hız ile bu problemi ortadan kaldırıyor. Dünyada ve Türkiye'de pek çok büyük marka CDN kullanarak rekabet üstünlüğü sağlıyor.

Kriweb'in Türkiye'ye sunduğu yeni hizmet ile her web sitesi kolayca CDN'in sağladığı rekabet üstünlüğünü kullanabilecek. Üstelik 15 gün ücretsiz deneme fırsatıyla CDN ile tanışmak artık çok kolay.

Kriweb, web uygulama ve içeriklerini hızlandırmak, kesintisizlik sağlamak için kullanılan CDN konusunda dünyanın en büyük CDN sağlayıcısı CDNetworks'ün münhasır iş ortağı.

En iyi web deneyimi için kolay kurulum CDN sunan Kriweb internet pazarını hızlandıracak.

Tamamen online bir panel ile 10 dakikada sitenizi CDN ile tanıştırmak için hazırlanan sistem, büyük bir kolaylık ve rekabet üstünlüğü sunması ile fark yaratıyor.

Kriweb'in yeni hizmeti kusursuz web deneyimi, daha çok trafik ve müşteri memnuniyeti sağlamak isteyen web sitesi yöneticileri için ilk 15 gün ücretsiz.