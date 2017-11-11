Küçük telefon severlere müjde!

Saygın sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung, tam ekran küçük bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte telefonun, sonsuzluk ekran özelliği ile 5-inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Ice Universe telefonun adını açıklamadı ancak, önümüzdeki aylarda 5.5 inç ve 5.7 inçlik sonsuzluk ekranları ile Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018) modellerinin tanıtılacağını düşünüyoruz. Kompakt yeni model, bu telefonlarla birlikte tanıtılabilir.

Bazıları da bunun, Galaxy S9 Mini olabileceğine inanıyor. Kullanıcılar, bu yılki Galaxy S8 modelinin Mini versiyonunu bekliyordu ancak, Samsung, böyle bir telefon tanıtmadı. Yine de mümkün olmadığı söylenemez. Bakalım Samsung nasıl bir kompakt akıllı telefon duyuracak. İleri ki zamanlarda hep birlikte göreceğiz.