Kullanıcı verilerini izinsiz paylaşan WhatsApp'a dava açıldı

Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a, kullanıcı verilerinin sosyal ağ ile toplanması ve paylaşılması gerekçesiyle Almanya'da dava açılıyor. Bu eylem, WhatsApp'ın Ağustos 2016'daki kararıyla kullanıcıların telefon numaralarını Facebook sistemleriyle ilişkilendirmeye ve "temel metrikleri" izlemeye karar vermesinden kaynaklanıyor.



Görünüşe göre WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını, WhatsApp kullanıcıları olmasalar da Facebook'a gönderiyor. Ayrıca, WhatsApp kullanıcıları, Facebook'da reklamları hedeflemek için kullanıcı verilerini kullanma programı ve arkadaşlarla verilerin tamamen paylaşılmasını durdurma seçeneğine sahip değiller.





Hükümet organları Eylül ayında, Facebook'a WhatsApp kullanıcı verilerini Almanya'da toplamayı ve depolamayı durdurmasını emretti ve Aralık ayında Avrupa Komisyonu, sosyal ağın "yanlış veya yanıltıcı bilgi" verdiği suçlamasıyla ilgili görüştü. Şimdi ise Alman Tüketici Örgütü Federasyonu, veri paylaşımını durdurmak ve Facebook'daki tüm verileri silmek için önlem almak istiyor ve Alman WhatsApp kullanıcılarının güvenini kötüye kullanmakla ilgili şirketleri suçluyor.



WhatsApp, gizlilik politikasının ve şartlarının kurulan yasalar ve AB düzenleyici yönergeler ile uyumlu olduğunu ileri sürmektedir.