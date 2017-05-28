Kuzey Kore'nin takıntısını gösteren garip ve muazzam binaları

Dünyanın Kuzey Kore'ye yönelik tavrı, alay konusu ile hakiki korku arasında gidip gelen bir eğilim göstermektedir.

Nazi Almanya'sı ve Sovyetler Rusya gibi daha önceki diktatörlükler gibi Kuzey Kore de, bu duygu yelpazesini kendi mimarisi yoluyla somutlaştırma eğiliminde.

Ülkenin bir yandan da 1950'lerin Amerikalılarını hatırlatan pastel tonlara da merakı var. Ve diğer yandan gölgesi ile her yeri örten yüksek betonarme binalar mevcut.

Kuzey Kore'nin garip ve muazzam binalarını aşağıda ve sonraki sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

Başkent Pyongyang'a giren ziyaretçiler, Reunification Arch'ı geçiyor. Birleşmiş Kuzey ve Güney Kore'yi tutan iki kadın, üst düzey lider Kim Il Sung'un iki ülke için vizyonunu simgeliyor.