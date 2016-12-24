KYOCERA ürünleri 2016 İyi Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu!

Bu ürünlerin ödül sahibi olmasındaki en büyük etkenler, ofiste masaüstü kullanıma olanak veren basit ve kompakt tasarımı, kullanışlı oluşu, düşük seste çalışması ve toner kartuşunun kolayca değiştirilebilir olması şeklinde sıralanabilir. Tasarım için yapılan her değerlendirme, bu giriş modeli A4 çok fonksiyonlu fotokopi makineleri ve yazıcıların ofiste nasıl kullanılacağı hesaba katılarak yapılmaktadır. Cihazların kasaları çıkıntılar en aza indirgenerek tasarlandığından sade bir görünüm elde edilmiştir ve bu görünüm oldukça takdir edilmiştir.

Ürünlerin düşük seste çalışabiliyor oluşu, masaüstü kullanıma ve ofislerin resepsiyon alanlarında kullanıma olanak vermektedir. Hızlı iş akışını sağlamak için ilk çıktı sürelerinin kısaltılması aynı zamanda verimliliği de artırmıştır. Ofis düzenine uyum sağlamak için, standart kablosuz ağ fonksiyonu sayesinde esnek kurulum mümkündür. Ürünler, tüketiciler tarafından üstlenilen bakım işlerini düzene sokan çeşitli çok fonksiyonlu fotokopi makineleri ve yazıcılar için grup ayarlarını da içeren önemli fonksiyonlarla donatılmış uzaktan yönetim aracıyla birlikte gelmektedir.

KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil konuyla ilgili görüşlerini “Bu ürünler kompakt tasarımı ve düşük seste çalışması gibi niteliklerin yanı sıra operasyonel etkinlik, farklı özellikleri içeren uzaktan yönetim aracı ve grup ayarlarını da içermektedir. Cihazın kasası kompakt ve operasyon paneli net ve kullanımı kolaydır. İşlerlik ve bakım rahatlığı da dahil olmak üzere tüm tasarım, sorunsuz bir dokümantasyon sağlamak üzere oluşturulmuştur.“ şeklinde belirtmiştir.