LoL 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde son durum!

League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi, en kritik haftalarından birini geride bıraktı. Kış Mevsimi sezonu 6. haftada lig aşamasını lider bitirmeyi garantileyen SuperMassive, haftayı 6 puanla kapattı. 1907 Fenerbahçe – Galatasaray Esports derbisine sahne olan LoL Şampiyonluk Ligi yine büyük bir heyecanla takip edildi.

Kritik mücadelelere sahne olan League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi 6. haftasında, 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Esports serisi, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Lig’de iddiasını sürdürmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Galatasaray Esports haftanın son serisinde Galakticos karşısında aldığı mağlubiyet sonrası 7 puanda kaldı. 1907 Fenerbahçe ise Dark Passage.BKM Express’i mağlup ederek, haftayı 4 puanla kapadı ve beşinci sıraya yükseldi.

6. haftanın en heyecanlı çekişmesi Oyunfor.CREW ve HWA Gaming arasında yaşandı. Lig ikinciliğini elde etmek isteyen iki takım, kıyasıya mücadele etti ve sıkı bir çekişmeye sahne olan serinin galibi Oyunfor.CREW ekibi oldu.

Böylece, Oyunfor.CREW aldığı 3 puanla ikinci sıraya yükseldi. Takımın üst koridor oyuncusu Elwind ise maça damgasını vurdu. Elwind, Oyunfor.CREW’in oynadığı her iki maçta da ‘maçın adamı’ seçildi.

Team AURORA ise Oyunfor.CREW karşısında sergilediği mücadele ile 3 puanı hanesine yazdırdı ve SuperMassive karşısında mağlup olmasına rağmen HWA Gaming ile üçüncü sırayı paylaşarak, zirve yarışındaki yerini korudu.