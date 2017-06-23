Ping sorunu tarih oluyor! LoL serverları artık Türkiye'de

Riot Games, Türkiye geneline dağılan milyonlarca League of Legends oyuncusuna çok daha iyi hizmet sunmak amacıyla sunucusunu Türkiye’ye getirdi.

Türkiye’nin dört bir köşesindeki League of Legends oyuncularına çok daha keyifli ve kaliteli bir oyun deneyimi sağlayacak olan yeni sunucu, yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçti. League of Legends Türkiye Sunucusunun devreye girmesiyle Türkiye’deki League of Legends oyuncularının mevcut bağlantı hızlarına bağlı olarak yaşadıkları gecikme sürelerinin (ping) daha da azalması hedefleniyor.

Riot Games, yerli ekosisteme katkı sağlamak amacıyla Türkiye’deki sunucunun kurulumunda mümkün olan her noktada yerel tedarikçilere öncelik verdi. Türkiye'deki sunucunun hizmete girmesi adına 10 Milyon TL civarında yatırım yapan Riot Games, sunucunun kesintisiz hizmet vermesi için başta veri merkezi ve sunucunun iletişim giderleri olmak üzere, sunucuya düzenli olarak yatırım yapmaya devam edecek. Yapılan bu yatırımla ilk kez uluslararası bir oyun şirketi bu ölçekte bir operasyonla sunucusunu Türkiye’ye taşımış oldu.

League of Legends Türkiye Sunucusu, Türkiye’nin en uzak noktalarına dahi en iyi ve kaliteli hizmeti sunabilmek için, Türkiye’nin fiber iletişim omurgalarının kalbine yakın bir merkezde konumlandırıldı. Ayrıca Türkiye Sunucusu hayata geçirilirken ilerde doğabilecek tüm genişleme ihtiyaçları göz önüne alındı. Sunucunun internet bağlantı hızı ve işlem kapasitesi öngörülen talebin çok daha üstünde hizmet sunabilecek şekilde kurgulandı. Bunun yanı sıra, sunucunun kurulu olduğu veri merkezinde olası genişlemeler için ihtiyacın iki katı alan tahsis edildi.

Riot Games, League of Legends sunucularında hizmet vermek üzere özel olarak geliştirilen işlemcileri dünyada ilk kez Türkiye'deki sunucuda kullanılacak. Türkiye’deki ekibin gelişimini yakından takip ettiği yeni işlemciler, League of Legends sunucularının ihtiyaçlarına uygun iyileştirmeler içeriyor. Bu sayede oyunculara daha az sayıda sunucuyla çok daha iyi hizmet vermek mümkün hale geliyor. Bu durum sunucuların enerji ve bakım giderlerinde de önemli oranda tasarruf sağlıyor.