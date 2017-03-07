League of Legends'a hile üretenlere büyük ceza!

Dünyanın en çok oynana oyunlarından biri olan League of Legends'ın yapımcısı ve yayıncısı Riot Games, oyun için hack sistemleri üreten LeagueSharp adlı firmaya açtığı 10 milyon dolarlık davayı kazandı. Oyunculara aylık 15 dolar karşılığında hile, 50 dolar karşılığında ise boost sağlayan bot hizmetleri sunan LeagueSharp'a, Ağustos ayında Riot Games tarafından dava açılmıştı.

Mahkeme sonucunda 10 milyon gibi bir tazminat cezası ile karşı karşıya kalan LeagueSharp'ın tek kaybettiği şey bu da değil. Mahkeme, tazminatın yanı sıra LeagueSharp'a şuan olan ve gelecekte yayınlanacak olan tüm Riot Games oyunlarına yönelik girişim yasağı da getirdi.

LeagueSharp'a ait web siteleri de Riot Games'e devredildi. LeagueSharp'ın bu kadar ağır cezalara maruz kalmasının asıl sebebi, ağustos ayında mahkemeye verilmesinden sonra Riot Games serverlarına saldırılar düzenlemesi ve Riot Games çalışanlarının özel bilgileri sızdırması.