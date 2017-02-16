Lenovo, gözünü akıllı telefon ve sunucu pazarına dikti

Dünyanın ve Türkiye’nin bir numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, bugün 2016 yılının son çeyreğine (Ekim – Kasım – Aralık) ait mali rapor verilerini açıkladı. Bilgisayar pazarında %22.4 oranında rekor pazar payı ile dikkat çeken teknoloji devi, küresel ekonominin devam eden belirsizliklerine rağmen son çeyrek rapor verilerinde oldukça sağlam bir performans gösterdi.

15.7 Milyon Bilgisayar Sevkiyatı ile %22.4 Rekor Pazar Payı:

Son çeyrekte Lenovo’nun PC ve akıllı cihaz pazarında satışları bir önceki yıla göre %2 oranında artarken bir önceki çeyreğe göre ise bu alanlarda %10.2 oranında büyüme kaydedildi.

Özelikle Kuzey Amerika pazarındaki ciddi oranda büyüme gerçekleştiren Lenovo, geçtiğimiz yıla göre %14 artırdığı sevkiyatıyla, bu çeyrek boyunca 15.7 milyon PC sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu veriye göre Lenovo’nun büyümesi, aynı dönemde pazardaki rakiplerinin yaşadığı %2 oranındaki düşüş göz önüne alındığında 4 puanlık bir artışı işaret etti.

Tablet Pazarında %10 Büyüme:

Lenovo tablet pazarında da geçtiğimiz yıla göre %10 oranında artarken, piyasanın durumuyla karşılaştırıldığında ise bu artış 29 puana çıkıyor.

15 Milyon Telefon Sevkiyatı ve %7 artış ile Akıllı Telefonda İddialı:

Akıllı telefon değerlendirmesinde de gelişimini sürdüren Lenovo bu çeyrekte 2.2 milyar dolarlık bir satış grafiği yakaladı ve satışlar bir önceki çeyreğe göre %7 oranında artış gösterdi. Özellikle gelişmiş ülkelerde çok önemli bir büyüme gözlenirken, Moto Z lansmanı öncesinde pazara sunulan Moto G sevkiyatı geçtiğimiz yıla göre %12 arttı.